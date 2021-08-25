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У Київській області поліцейський збив пішохода

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 серпня, 14:32
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Обох учасників ДТП – потерпілого і поліцейського медики госпіталізували
На знімку місце аварії в селі Нові Петрівці. Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку місце аварії в селі Нові Петрівці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області (близько Вишгорода) сталася аварія за участю поліцейського. Інцидент трапився пізно ввечері 24 серпня в селі Нові Петрівці.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Київській області в Facebook.

"28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі Volkswagen рухався по вулиці Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом, який вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці", – йдеться в повідомленні.

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"Зараз Державне бюро розслідувань проводить розслідування за даним фактом", – додають в поліції.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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