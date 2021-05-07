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Під Києвом спіймали на хабарі "слугу народу"

7 травня, 14:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Як повідомляють в Мережі, разом з селищним головою "накрили" і його спільників

У Київській області затримали на хабарі представника партії "Слуга народу". Як пізніше виявилося, це глава Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний.

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Інформацію підтвердили в СБУ 24 каналу.

Як повідомляють в Мережі, разом з селищним головою Володимиром Підкурганним були затримані і його спільники. Подробиці поки невідомі.

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Відзначимо, що затриманий Підкурганний в 2019 році очолював виборчий штаб народного депутата від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

Нагадаємо, в Херсонській області на хабарі попався податківець.

Крім того, у Львівській області на хабарі погорів інспектор митниці.

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