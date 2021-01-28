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На Київщині затримали ґвалтівника-педофіла (відео)

28 січня, 13:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Йому загрожує п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі

У Київській області спіймали насильника, який довгий час здійснював сексуальне насильство над дітьми і знімав це на відео.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

У жовтні минулого року мобільний телефон, де містилися відеофайли порнографічного характеру, знайшов перехожий в Києві і приніс до поліції.

Співробітники поліції встановили особу зловмисника і затримали його. Ним виявився 35-річний житель Кагарлицького району.

"Свої розпусні дії він здійснював стосовно двох неповнолітніх хлопчиків. За скоєне чоловікові загрожує довічне позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

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При проведенні обшуків виявили та вилучили ноутбук, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази, які могли б свідчити про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру стосовно дітей.

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Всі вилучені речові докази були направлені на проведення експертиз.

Зараз за погодженням місцевої прокуратури зловмисникові повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, насильник-рецидивіст, який нападав на жінок у Сирецькому парку, засуджений до 10 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, як столична поліція передала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні жінки в парку на вулиці Андрія Малишка в Києві.

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Дивіться сюжет – під Києвом спіймали насильника:

Відео: Сьогодні

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гвалтівник Київська область поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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