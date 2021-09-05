У Київській області прогримів вибух на цукровому заводі, є постраждалі

Поліція повідомила про паровий вибух одного з котлів на заводі з виробництва цукру в Гребінках Білоцерківського району, постраждалі госпіталізовані

Під Києвом стався вибух в одном з цехів цукрового заводу / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Гребінки Білоцерківського району (Київська область) стався вибух, у результаті якого постраждали п'ятеро людей.

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Про це повідомила прес-служба Нацполіціі.

"Сьогодні близько 16 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це в Білоцерківське районне управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів.

Відомо, що з п'яти постраждалих двох госпіталізували в столичну лікарню, решту доставили в Білоцерківську міську лікарню № 2. Стан постраждалих наразі невідомий.

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На місце події виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП, поліцейські з'ясовують обставини вибуху.

Нагадаємо, в Дніпрі в четвер, 2 вересня, прогримів вибух у автомобілі на вулиці Ливарній, водія госпіталізували.

Ми також писали, що в Шевченківському районі Києва стався вибух на території психіатричної лікарні, у результаті якого загинув молодий чоловік.

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