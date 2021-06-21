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У Київській області прогримів вибух у багатоповерхівці: почалася пожежа, багато потерпілих

21 червня 2021 15:26

Олександр Марущак , Тетяна Очеретяна

Після вибуху вогонь поширився на 4-й і 5-й поверхи та покрівлю – що говорять поліцейські й рятувальники

У селі Білогородка Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа, на місці працюють рятувальники.

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Про це повідомили в ДСНС.

Вибух стався о 13:20 в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Пожежа поширилася на 4-й, 5-й поверхи та покрівлю. В квартирі розбито вікна. З будівлі вивели 40 людей. Нині на місці перебувають 53 рятувальники і 12 пожежних авто.

"Сьогодні" рятувальники розповіли, що причини вибуху поки невідомі.

"Ми поки не можемо озвучувати версії і причини вибуху, це будуть робити правоохоронці, після ліквідації пожежі. Площа займання на всьому даху будинку становить 650 квадратних метрів", – додають у ДСНС області.

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У поліції Київської області сайту "Сьогодні" уточнили, що одна дитина 2008 року народження в лікарні у важкому стані. Також госпіталізували одного дорослого, ще шестеро людей постраждали. Після огляду лікарями вони відмовилися від госпіталізації.

Версій і причин вибуху в поліції теж не називають, оскільки пожежники ще ліквідовують займання.

Нагадаємо, на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

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Крім того, у Києві 31 травня стався вибух у будинку в Шевченківському районі. Постраждав чоловік.

Більше про останні новини дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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