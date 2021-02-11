У Київській області викрили групу терористів Ісламської держави (фото)

Їх лідером був учасник бойових дій у Сирії

Служба безпеки України заявила про викриття осередку міжнародної терористичної організації Ісламської держави.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Його лідером був учасник бойових дій у Сирії, який прибув до України у 2019 році за підробленими документами.

Зібравши групу однодумців з числа інших іноземців, він займався підробкою паспортів, щоб легалізувати на території України терористів ІД, що сюди прибували.

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"Вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників", – розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи оперативники вилучили тротил, гранати і чернетки із записами фінансових переказів в Сирію.

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Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали жителя Кропивницького, який за завданням ФСБ Росії збирав і передавав їм інформацію про українських військовослужбовців і владу.

Крім того, раніше в Україні затримали одного з підривників мостів на Донбасі.

Дивіться сюжет – одного з ключових лідерів затримали в Україні:

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