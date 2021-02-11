У Київській області викрили групу терористів Ісламської держави (фото)

Служба безпеки України заявила про викриття осередку міжнародної терористичної організації Ісламської держави.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Його лідером був учасник бойових дій у Сирії, який прибув до України у 2019 році за підробленими документами.
Зібравши групу однодумців з числа інших іноземців, він займався підробкою паспортів, щоб легалізувати на території України терористів ІД, що сюди прибували.
"Вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників", – розповіли в СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання учасників групи оперативники вилучили тротил, гранати і чернетки із записами фінансових переказів в Сирію.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали жителя Кропивницького, який за завданням ФСБ Росії збирав і передавав їм інформацію про українських військовослужбовців і владу.
Крім того, раніше в Україні затримали одного з підривників мостів на Донбасі.
Дивіться сюжет – одного з ключових лідерів затримали в Україні:
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