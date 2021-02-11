Русский
$ 27,77
33,67
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Київській області викрили групу терористів Ісламської держави (фото)

11 лютого, 11:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Їх лідером був учасник бойових дій у Сирії

Служба безпеки України заявила про викриття осередку міжнародної терористичної організації Ісламської держави.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Його лідером був учасник бойових дій у Сирії, який прибув до України у 2019 році за підробленими документами.

Зібравши групу однодумців з числа інших іноземців, він займався підробкою паспортів, щоб легалізувати на території України терористів ІД, що сюди прибували.

Реклама

"Вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників", – розповіли в СБУ.

В тренді
"Ми об'єдналися, працювали і сміялися" – кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають Кличко розчищати місто

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи оперативники вилучили тротил, гранати і чернетки із записами фінансових переказів в Сирію.

Реклама

Як повідомлялося раніше, правоохоронці затримали жителя Кропивницького, який за завданням ФСБ Росії збирав і передавав їм інформацію про українських військовослужбовців і владу.

Крім того, раніше в Україні затримали одного з підривників мостів на Донбасі.

Дивіться сюжет – одного з ключових лідерів затримали в Україні:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ СБУ бойовики тероритсты

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)Надзвичайні події
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)
У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)Надзвичайні події
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)Надзвичайні події
Під телеканалом
Під телеканалом "НАШ" зіткнення: вимагають закрити канал (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти