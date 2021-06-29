Масштабний потоп у Київській області: кого звинувачують місцеві жителі (відео)

Місцеві жителі кажуть, що сильний дощ і раніше у них був, але до таких наслідків ніколи не приводив

У селі Лишня Київської області зруйновані мости, дамби і залиті городи. У селі збитків на 1 млн гривень. 40 людей через велику воду кілька днів не можуть вибратися з будинків. Деякі звинувачують не погоду, а приватного власника.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Після декількох годин суботньої зливи село накрила велика вода. Кілька днів вже пройшло, але село все ще ніби після апокаліпсису.

"Зараз ви бачите – тут залишився тільки маленький струмок. Це було велике озеро. Ми рибалили постійно", – сказав місцевий житель Андрій.

Велика вода наробила лиха і фактично паралізувала частину села. Дивом обійшлося без жертв. Тепер туди не можна дістатися ні пішки, ні транспортом – тільки вплав. У будинках немає газу – стихія ще й пошкодила комунікації.

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Староста села вважає, що все сталося через негоду, але місцеві думають по-іншому. Мовляв, і раніше були сильні зливи, але щоб такого натворили, не згадують.

"Приватний власник цих дамб, там вище вони. Від них нічого не залишилося і всі руйнування пішли з них. Можливо, ці дамби були побудовані не у відповідності до державних норм", – зазначив житель села Андрій.

Команді "Сьогодні" місцеві пояснюють: ця територія – разом з частиною лісу і річки Куделя вже 17 років належить приватній особі. Під час розмови власник Ігор розповідає, мовляв його ставки і дамби не спровокувати потоп, а навпаки – самі постраждали.

"Усі бачили, який був дощ. З моїх трьох калюж води недостатньо, щоб зламати вісім дамб. Ті, хто вам кажуть – кажуть неправду", – заявив чоловік, додавши, що всі документи на власність у нього є.

Однак тепер земельний відділ нової ОТГ буде розбиратися, чи законно на цій території пан Ігор будує паркани, озера і греблі.

За попередніми оцінками, на ремонт у селі знадобиться близько 1 млн гривень. Де взяти гроші в громаді поки вирішують і ведуть переговори. Зокрема, сподіваються на допомогу від ОДА.

Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду без світла залишилися майже 400 населених пунктів.

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