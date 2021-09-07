У Київській області дотла згоріла церква (фото)

У Київській області 7 вересня загорілася церква Іоанна Богослова. НП подія сталася в селі Брилівка, Ставищенській територіальної громади.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області.
"Пожежа локалізована о 6:35 і повністю ліквідована о 08:10", – йдеться в повідомленні.
На місці виклику працювали 16 людина особового складу та чотири одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Пожежа в Костелі Святого Миколая
Це не перша пожежа за останній час. Нещодавно в Києві загорівся Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська, 75.
"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і чотири одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі – 2", – повідомив Кличко.
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