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На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 листопада, 16:52
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Трагедія сталась сьогодні вранці, на місці працювала поліція
Поліція проводить розслідування
Поліція проводить розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Березані (Київська область) загинула жінка на залізничній станції "Березань". Її збив поїзд.

Про це повідомляють у прес-службі ГУ Нацполіції області. Facebook.

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"Швидкісний потяг сполученням "Київ-Харків" збив жінку. Від отриманих травм 47-річна мешканка Березань загинула", – йдеться у повідомленні.

НП сталася на станції "Березань"
НП сталася на станції "Березань" / Фото: Нацполиция

На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

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"Після встановлення всіх обставин трагедії правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події", – додають у поліції.

Подібні історії

У Здолбунові під Рівному 46-річному чоловікові відрізало ноги потягом коли він намагався наздогнати останній вагон, щоб передати речі синові-армійцю – на пероні досі калюжі крові.

Врятувати життя чоловікові вдалося завдяки патрульним, які проїжджали повз.

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А також, в Одесі жінка кинулась під потяг, їй відрізало обидві ноги.

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