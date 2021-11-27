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На Київщині знесли пам'ятник чекістам НКВС. Поліція хоче покарати "вандалів"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 листопада, 13:34
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У Мережі обурені, що на День пам'яті жертв Голодоморів поліція нібито хоче покарати людей, які знесли пам'ятник катам українців із НКВС
На Київщині знесли пам'ятник НКВС
На Київщині знесли пам'ятник НКВС / Фото: Колаж: Сьогодні

У Калинівці Київської області на День пам'яті жертв Голодоморів активісти знесли пам'ятник катам українського народу з НКВС. Проте правоохоронці начебто хочуть покарати людей за такий вчинок.

Про це розповів активіст Сергій Серненко у Facebook.

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За його словами, монумент знесли випадкові перехожі разом із людьми з руху "Гонор".

Українці знесли пам'ятник катам українців. Фото Сергія Стерненка

"Ця кам‘яна брила багато років була місцем поклоніння для "розформованого" Беркуту, а сьогодні там було виявлено ще й вінок від Нацгвардії. Любителі совєцьких окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів", - написав Стерненко.

Біля пам'ятника НКВС проводили цілі церемонії. Фото Сергія Стерненка

Активіст додав, що спробою покарати декомунізаторів правоохоронці лише показали, що вони люблять окупантів.

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Раніше правоохоронці покладали квіти біля пам'ятника НКВС. Фото Сергія Стерненка

"Бо захищати НКВД це те ж саме, що захищати ФСБ", – підсумував Стерненко.

Зазначимо, у поліції поки що не відреагували на цей інцидент. Правоохоронці обіцяють опублікувати коментар найближчим часом.

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