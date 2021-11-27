На Київщині знесли пам'ятник чекістам НКВС. Поліція хоче покарати "вандалів"

У Мережі обурені, що на День пам'яті жертв Голодоморів поліція нібито хоче покарати людей, які знесли пам'ятник катам українців із НКВС

На Київщині знесли пам'ятник НКВС / Фото: Колаж: Сьогодні

У Калинівці Київської області на День пам'яті жертв Голодоморів активісти знесли пам'ятник катам українського народу з НКВС. Проте правоохоронці начебто хочуть покарати людей за такий вчинок.

Про це розповів активіст Сергій Серненко у Facebook.

Реклама

За його словами, монумент знесли випадкові перехожі разом із людьми з руху "Гонор".

Українці знесли пам'ятник катам українців. Фото Сергія Стерненка

"Ця кам‘яна брила багато років була місцем поклоніння для "розформованого" Беркуту, а сьогодні там було виявлено ще й вінок від Нацгвардії. Любителі совєцьких окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів", - написав Стерненко.

Біля пам'ятника НКВС проводили цілі церемонії. Фото Сергія Стерненка

Активіст додав, що спробою покарати декомунізаторів правоохоронці лише показали, що вони люблять окупантів.

Реклама

Раніше правоохоронці покладали квіти біля пам'ятника НКВС. Фото Сергія Стерненка

"Бо захищати НКВД це те ж саме, що захищати ФСБ", – підсумував Стерненко.

Зазначимо, у поліції поки що не відреагували на цей інцидент. Правоохоронці обіцяють опублікувати коментар найближчим часом.