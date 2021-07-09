У Київській області сутенерша втягувала неповнолітніх в заняття проституцією

Жінка розміщувала в Мережі оголошення про надання послуг, орендувала квартири, забезпечувала дівчат спецзасобами

Затримання дівчат, які надавали секс-послуги. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області затримали сутенерку, яка втягувала неповнолітніх в заняття проституцією. Запобіжний захід їй обере суд.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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28-річна киянка відкрила "фірму", яка надавала послуги сексуального характеру в столиці та Київській області.

"Жінка розміщувала у всесвітній мережі Internet оголошення щодо надання послуг, орендувала квартири для дівчат, забезпечувала їх засобами особистої гігієни та контрацептивами. Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що під керівництвом 28-річної фігурантки послуги сексуального характеру надавали навіть неповнолітні дівчата", – йдеться в повідомленні.

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У поліції зазначають, що вартість послуг становила 1800 гривень на годину. Щоденний грошовий оборот "фірми" склав 10 тис. гривень.

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Сутенерку затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 і ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві затримали учасників злочинної групи, які займалися сутенерством.

Крім того, в Хмельницькому правоохоронці затримали водія таксі, який займався сутенерством.