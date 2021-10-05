У Київській області в мерії напали на депутата – подробиці

У міській раді та поліції "Сьогодні" розкрили деталі інциденту

В Українці напали на депутата. Фото: колаж "Сьогодні".

В Українці Київської області в міській раді відбувся конфлікт між двома чоловіками. Як виявилося, громадянин ударив депутата.

Про це журналісту "Сьогодні" повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Подробиці конфлікту

5 жовтня близько 8:50 у поліцію сповістили про те, що в міській раді Українки між двома чоловіками стався конфлікт.

Нині поліцейські з'ясовують всі обставини надзвичайної події для подальшої правової кваліфікації.

У мерії Українки побилися чоловіки. Фото: Pixabay.

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Що кажуть у поліції та міськраді

Поліція Київської області підтвердила факт конфлікту в мерії міста Українка.

"Один з громадян вдарив депутата. З'ясовуємо обставини події", – повідомила "Сьогодні" речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

У міській раді Українки розповіли, що конфлікт між чоловіками стався в холі на першому поверсі.

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"Конфлікт між чоловіками стався в холі на першому поверсі. Тепер всі обставини з'ясовує поліція", – повідомили "Сьогодні" в міськраді Українки Київської області.

Поліція з'ясовує всі обставини. Фото: Liga.net

Нагадаємо, раніше на закритті сесійного засідання селищної ради Коцюбинського (Київська область) депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив депутатку від партії УДАР Олену Сокотюк по голові і вибив у неї з рук телефон.

Також колишній народний депутат Олег Барна, який "прославився" участю в багатьох бійках з колегами, влаштував бійку з нинішнім нардепом у кулуарах студії одного з телеканалів.

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