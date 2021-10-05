У Київській області в мерії напали на депутата – подробиці

В Українці Київської області в міській раді відбувся конфлікт між двома чоловіками. Як виявилося, громадянин ударив депутата.
Про це журналісту "Сьогодні" повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
Подробиці конфлікту
5 жовтня близько 8:50 у поліцію сповістили про те, що в міській раді Українки між двома чоловіками стався конфлікт.
Нині поліцейські з'ясовують всі обставини надзвичайної події для подальшої правової кваліфікації.
Що кажуть у поліції та міськраді
Поліція Київської області підтвердила факт конфлікту в мерії міста Українка.
"Один з громадян вдарив депутата. З'ясовуємо обставини події", – повідомила "Сьогодні" речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.
У міській раді Українки розповіли, що конфлікт між чоловіками стався в холі на першому поверсі.
"Конфлікт між чоловіками стався в холі на першому поверсі. Тепер всі обставини з'ясовує поліція", – повідомили "Сьогодні" в міськраді Українки Київської області.
Нагадаємо, раніше на закритті сесійного засідання селищної ради Коцюбинського (Київська область) депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив депутатку від партії УДАР Олену Сокотюк по голові і вибив у неї з рук телефон.
Також колишній народний депутат Олег Барна, який "прославився" участю в багатьох бійках з колегами, влаштував бійку з нинішнім нардепом у кулуарах студії одного з телеканалів.
Читайте також:
- Наприкінці березня поштовхалися депутати від "Слуги народу" і "Європейської солідарності" – причиною конфлікту стало те, що представник керівної партії Сергій Швець стояв спиною до Ірині Геращенко, що виступала з парламентської трибуни.
- У Сумах невідомі побили депутата міськради.