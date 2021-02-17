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У Київській області під час сварки син убив власну матір

17 лютого, 20:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці

У Київській області затримали чоловіка, який до смерті побив свою матір.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що селі Стайки Ржищівського ОТГ, в будинку відбувається бійка. Між 30-річним сином і 52-річною матір'ю сталася сварка, син почав її бити.

"Лікарі діагностували у жінки численні травми і удари і запропонували госпіталізацію, від якої потерпіла категорично відмовилася", – йдеться в повідомленні.

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Через кілька годин сусіди знову подзвонили в поліцію і повідомили, що жінка померла.

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Чоловік переховувався на горищі одного з будинків села. Його затримали, він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За даним фактом порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше ми повідомляли, що жінку, яка жорстоко вбила дочку під Харковом, визнали психічно хворий.

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Також нагадаємо, у Львівській області під час побутової сварки батько завдав ножового удару своєму синові, в результаті чого той помер до приїзду медиків.

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вбив поліція матір син Київська область

Джерело: Сьогодні

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