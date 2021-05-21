У Київській області затримали автокрадіїв – зберігали зброю та наркотики (фото)

Правоохоронці провели обшуки та вилучили корпуси гранат, пістолет, рушницю та набої різного калібру – триває слідство

Злочинці вкрали 4 автівки

У Київській області затримали чотирьох чоловіків, які викрали чотири автівки на території Обухівського, Бучанського та Фастівського районів.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Злочинці ретельно готували план викрадення авто. Вони здійснювали попередню розвідку та використовували методи конспірації, уникаючи камер відеонагляду.

Так, наприкінці лютого та на початку березня чоловіки викрали 4 автівки Серед автомобілів – 2 авто Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX та КІА Optima.

Зловмисниками виявились 33-річний мешканець Броварського району, 28-ми та 23-річний жителі Чернігівщини. Місцезнаходження ще одного зловмисника – 19-річного чоловіка встановлюється.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також корпуси гранат, пістолет, рушницю та набої різного калібру. Серед вилученого, також, наркотики.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Раніше ми повідомляли, що правоохоронці Львівщини затримали ймовірних викрадачів автомобіля, один з яких намагався сховатися в снігу.