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У Київській області затримали автокрадіїв – зберігали зброю та наркотики (фото)

21 травня, 14:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронці провели обшуки та вилучили корпуси гранат, пістолет, рушницю та набої різного калібру – триває слідство

Злочинці вкрали 4 автівки

Злочинці вкрали 4 автівки

У Київській області затримали чотирьох чоловіків, які викрали чотири автівки на території Обухівського, Бучанського та Фастівського районів.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Злочинці ретельно готували план викрадення авто. Вони здійснювали попередню розвідку та використовували методи конспірації, уникаючи камер відеонагляду.

Так, наприкінці лютого та на початку березня чоловіки викрали 4 автівки Серед автомобілів – 2 авто Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX та КІА Optima.

Зловмисниками виявились 33-річний мешканець Броварського району, 28-ми та 23-річний жителі Чернігівщини. Місцезнаходження ще одного зловмисника – 19-річного чоловіка встановлюється.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також корпуси гранат, пістолет, рушницю та набої різного калібру. Серед вилученого, також, наркотики.

Правоохоронці вилучили наркотики

Правоохоронці вилучили наркотики

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Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автокрадії ретельно планували свої злочини
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Автокрадії ретельно планували свої злочини

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці Львівщини затримали ймовірних викрадачів автомобіля, один з яких намагався сховатися в снігу.

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