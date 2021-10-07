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У київській школі влаштували вибух, почався потоп (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 жовтня, 16:19
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Учні виклали кадри потопу в Мережу – затопило весь коридор
Поки невідомо в результаті чого сталася надзвичайна подія і чи винен в цьому вибух
Поки невідомо в результаті чого сталася надзвичайна подія і чи винен в цьому вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

У столичній школі №300 на Троєщині (Дніпровський район) стався справжній потоп. За попередньою інформацією, там підірвали петарду в жіночому туалеті.

Відео опублікував Telegram-канал Troeschina.

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На ролику видно, як по школі тече сильний потік води. Учням довелося перестрибувати "струмки".

Швидше за все, хулігани кинули петарду в унітаз. Хто це зробив і як їх покарають – поки невідомо.

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Як працюватимуть навчальні заклади в "червоній зоні"

У найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". В Україні буде діяти ряд обмежень, в тому числі і в роботі навчальних закладів.

  • У "червоній зоні" карантину навчальні заклади будуть працювати офлайн, тільки якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.
  • Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в звичайному, очному форматі.

На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл прищеплювалися принаймні однієї дозою.

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