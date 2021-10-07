У київській школі влаштували вибух, почався потоп (відео)

У столичній школі №300 на Троєщині (Дніпровський район) стався справжній потоп. За попередньою інформацією, там підірвали петарду в жіночому туалеті.
Відео опублікував Telegram-канал Troeschina.
На ролику видно, як по школі тече сильний потік води. Учням довелося перестрибувати "струмки".
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Швидше за все, хулігани кинули петарду в унітаз. Хто це зробив і як їх покарають – поки невідомо.
Як працюватимуть навчальні заклади в "червоній зоні"
У найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". В Україні буде діяти ряд обмежень, в тому числі і в роботі навчальних закладів.
- У "червоній зоні" карантину навчальні заклади будуть працювати офлайн, тільки якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.
- Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в звичайному, очному форматі.
На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл прищеплювалися принаймні однієї дозою.
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