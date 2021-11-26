У київській школі під час занять звалилася стеля (фото)

Наразі місце події огородили червоною стрічкою, щоб там не знаходилися люди

У навчальному закладі столиці впала стеля / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в школі №296 з поглибленим вивченням іноземних мов у Дарницькому районі впала підвісна стеля над аркою. Кореспонденту "Сьогодні" повідомили, що НП сталася рано-вранці.

"Зараз у школі проводяться заняття, а також захід присвячений Голодомору. У школі все добре. Підвісна стеля впала на вулиці. Це сталося вночі, а точніше рано вранці. Ніхто з людей не постраждав. Вжито всіх заходів безпеки", – повідомив представник школи.

Адміністрація вжила заходів безпеки / Фото: Киев Сейчас

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У департаменті муніципальної безпеки КМДА нам повідомили, що їм не надходила інформація стосовно НП у школі.

Стеля впала рано вранці / Фото: Киев Сейчас

У Києві в салоні автобуса відвалилася стеля

Кияни раніше обговорювали у соціальних мережах випадок, який стався у комунальному автобусі №73 (станція метро "Героїв Дніпра" – вулиця Милославська). У салоні транспортного засобу від стелі відірвався дах і бовталася над головами пасажирів.

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Благо частина конструкції не впала нікому на голову під час руху.

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