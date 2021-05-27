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У Київській області колега вдарив у голову депутатку за зйомку бійки (відео)

27 травня, 22:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Жінка знімала на телефон бійку між депутатами більшості та місцевим активістом, який намагався закликати їх до відповіді

Бійка у Коцюбинській селищній раді. Колаж "Сьогодні"

Бійка у Коцюбинській селищній раді. Колаж "Сьогодні"

На закритті сесійного засідання селищної ради Коцюбинського (Київська область) депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив депутатку від партії "Удар" Олену Сокотюк по голові і вибив у неї з рук телефон.

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Про це повідомив однопартієць постраждалої Дмитро Білоцерківець у Facebook.

За його словами, Олену Сокотюк госпіталізували.

Бійка в Коцюбинській селищній раді / facebook.com/fedoriv.iryna

Білоцерківець уточнив, що Хвостенко не сподобалося, що Олена знімала на відео бійку між депутатами "Нових облич" і місцевим активістом, який "ставив їм незручні запитання".

"Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук і вдарив", – розповів він.

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Про цей інцидент написала також місцева активістка Ірина Федорів, розмістивши відео події.

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"Розуміючи, що вона (Олена Сокотюк. – Ред.) може зняти на відео, як вони це (б'ють активіста. – Ред.) роблять, вибив у неї з рук телефон і вдарив по голові", – написала вона.

Нагадаємо, колишній депутат Ради Олег Барна, який "прославився" участю в багатьох бійках з колегами, влаштував бійку з нинішнім нардепом у кулуарах студії одного з телеканалів.

Ми також повідомляли, що наприкінці березня поштовхалися депутати від "Слуги народу" і "Європейської солідарності" – причиною конфлікту стало те, що представник правлячої партії Сергій Швець стояв спиною до виступаючої з парламентської трибуни Ірині Геращенко.

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