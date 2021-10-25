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У київському метро померла людина

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 жовтня, 09:23
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Це помітили очевидці на станції Дорогожичі. На місці працює поліція
У метро Києва сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У метро Києва сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в метро лежить тіло людини під пакетом. Це помітили очевидці на станції Дорогожичі.

Про це повідомили в Telegram-каналі "ДТП Київ".

Що відомо про НП

Як розповіло джерело, на платформі станції метро Дорогожичі лежить тіло людини під пакетом. За попередньою інформацією, це жінка, оскільки поруч жіноча сумка.

Можливо, їй стало погано і не змогли допомогти.

Наразі на місці працює поліція.

Що кажуть у поліції?

На переході станції метро Дорогожичі померла літня киянам.

"Жінці 80 років стало погано з серцем на переході. Вона померла. Тіло буде відправлено на експертизу, щоб встановити точну причину смерті", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Схожі випадки

7 вересня на станції метро "Політехнічний інститут" раптово помер чоловік. Людині похилого віку стало зле у вестибюлі.

Відомо, що чоловік помер до прибуття медиків. Вони лише констатували смерть.

Також у метро Києва на станції "Видубичі" раптово помер чоловік.

Крім того, в тунелі між станціями "Видубичі" і "Славутич" загинув зацепер. Чоловікові було 29 років, це житель Ужгорода. Він заліз на дах поїзда і не встояв.

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