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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали 8 чоловік із підробленими документами про вакцинацію

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 жовтня, 15:10
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За кожним із фактів підробки документів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію
Відкрито кримінальні провадження
Відкрито кримінальні провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" минулої доби, 25 жовтня, копи виявили підроблені сертифікати про вакцинацію у восьми людей. Поліція порушила кримінальні справи за цими фактами.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області у Facebook.

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"25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки", – йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальні провадження за ст. 358 КК України про підробку та використання підроблених документів.

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Зазначили, що за кожним із фактів підробки документів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Скандал із сестрами Савченко

  • 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися до України. Документи забрали на експертизу, а слідчі готують їм підозри – відкрито кримінальне провадження.
  • Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо згідно із законом.
  • А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

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