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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця: його розшукує Інтерпол

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 серпня, 16:01
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Як виявилося, чоловіка розшукувала поліція Фінляндії за незаконний оборот наркотичних засобів
Співробітники аеропорту затримали злочинця. Фото: колаж "Сьогодні"
Співробітники аеропорту затримали злочинця. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, якого шукав Інтерпол. Чоловік – громадянин Естонії.

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Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" в Facebook.

"Чоловік прямував на літак до Амстердама та під час оформлення пасажирів авіарейсу на документи естонця спрацювала база даних Інтерполу. В базі зазначалося – при виявленні заарештувати", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники одразу затримали громадянина Естонії і повідомили "Укрбюро Інтерполу" в Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно в розшуку.

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З'ясувалося, що чоловіка розшукувала поліція Фінляндії за незаконний оборот наркотичних засобів.

"Його передали співробітникам Нацполіціі для подальших правових дій", – додають в повідомленні.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.
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