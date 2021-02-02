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До М'янми з Києва хотіли відправити складову винищувача (фото)

2 лютого, 11:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Митниця перехопила посилку з автономною рульовою машиною "АРМ-150М"

Київські митники в поштовому відправленні до М'янми вилучили складову винищувача "МіГ-29".

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Про це повідомляє пресслужба Київської митниці в Facebook.

Як зазначив у декларації відправник-киянин, в бандеролі, яка прямувала за кордон, повинні були знаходитися запчастини.

"Як встановили митні експерти, виявлений прилад – це автономна рульова машина "АРМ-150М" для літальних апаратів військового призначення, а саме для управління по тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління "МіГ-29". Однак, як відомо, бойова і спеціальна військова техніка взагалі не може перебувати у власності громадян", – йдеться в повідомленні.

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Вивезення таких приладів можливий тільки при наявності відповідного дозволу. Пересилання такого товару через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях заборонено як українським законодавством, так і актами Всесвітнього поштового союзу.

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Київською митницею складено протокол про порушення митних правил. Прилад вилучено.

Нагадаємо, в М'янмі влаштували переворот – військові ввели в країні режим НС.

Раніше ми писали, що військові М'янми заарештували президента країни Він М'їна і державного радника Аун Сан Су Чжі і оголосили про введення надзвичайного стану в країні терміном на один рік.

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Київ М'янма митниця винищувач запчастини деталі держпереворот

Джерело: Сьогодні

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