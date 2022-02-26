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В одному з районів Києва затримано 60 диверсантів

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 лютого, 03:51
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На Троєнщині вдалося затримати 60 диверсантів. Колаж "Сьогодні"
На Троєнщині вдалося затримати 60 диверсантів. Колаж "Сьогодні"

У Києві 25 лютого на Троєнщині затримано 60 диверсантів.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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Деталі

"Збитий Іл-76 над Білою Церквою. 60 диверсантів затримано на Троєщині у Києві", — йдеться у повідомленні.

Зокрема йдеться про диверсантів, які робили мітки для ракет противника.

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Диверсант із вертольота

Нагадаємо, раніше поруч із збитим під Гостомелем вертольотом був затриманий поліцією російський диверсант.

Намагався видати себе за українця. При ньому виявлено записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, навіщо його закинули до України.

Обстановка

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