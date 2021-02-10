У Печерському районі Києва жителі почули стрілянину (відео)

На цей момент поліція встановлює обставини

У Києві на вулиці Іонна Павла II натовп невідомих чоловіків стріляє і запускає салюти.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

На відео видно, що кілька десятків людина стоять біля будівлі.

"Якийсь дуже незрозумілий перфоманс прямо зараз на Тверському провулку. Хтось стріляє з пістолета, хто салюти запускає", – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, на цей момент встановлюють мету зборів громадян. На місце події відправлені наряд, спецназ і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

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Раніше ми писали, що прокуратура повідомила про підозру двом жителям Київської області за стрілянину в Оболонському районі Києва.

Також повідомлялося про те, що в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.

Раніше ми писали, що в столиці в Голосіївському районі сталася стрілянина. Між чоловіками почався конфлікт, що закінчився хаотичною стріляниною з травматичної зброї.

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