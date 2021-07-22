Русский
$ 27,24
32,06
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У підземному переході в центрі Києва зі стелі падає плитка (відео)

22 липня 2021 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киян попереджають про небезпеку – адже плитка може впасти комусь на голову

Шматки плитки валяються прямо на сходах. Фото: колаж "Сьогодні"

Шматки плитки валяються прямо на сходах. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва сьогодні сталася НП. Прямо в підземному переході на Європейській площі почала падати зі стелі плитка.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Шановні кияни та гості столиці! Будьте уважні в підземному переході на Європейській площі – тут тупо відвалюється плитка. Реально може впасти на голову", – пишуть в Мережі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

В тренді
Міст Патона знову прорвало – над Дніпром стіна води: відео
Реклама

Раніше ми писали, що у Львові обвалилася стіна будинку – загинула людина.

Також ми повідомляли, що в центрі Києва 16 червня сталася НП – в одному з будинків на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б обвалився підлогу в квартирі. Як повідомили кореспонденту "Cьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА, є постраждалі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому обрали запобіжний захід (оновлено)
Стрілянина по дитині під Житомиром. Військовому обрали запобіжний захід (оновлено)Інші регіони
Заблокувала рух. У Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину (відео)
Заблокувала рух. У Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину (відео)Надзвичайні події
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту
Коров'яча голова на даху. Що відомо про помсту "герою парковки" в Києві (фото)Надзвичайні події
Чорне небо і стіна з дощу: Київ накрила потужна злива з грозою (відео)
Чорне небо і стіна з дощу: Київ накрила потужна злива з грозою (відео)Надзвичайні події
Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)
Кинула коктейль Молотова і забрала гроші: в Києві зухвало пограбували відділення банку (фото)Надзвичайні події
У Києві за кермом тролейбуса помер водій
У Києві за кермом тролейбуса помер водійНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти