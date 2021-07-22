У підземному переході в центрі Києва зі стелі падає плитка (відео)

Киян попереджають про небезпеку – адже плитка може впасти комусь на голову

Шматки плитки валяються прямо на сходах. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва сьогодні сталася НП. Прямо в підземному переході на Європейській площі почала падати зі стелі плитка.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Шановні кияни та гості столиці! Будьте уважні в підземному переході на Європейській площі – тут тупо відвалюється плитка. Реально може впасти на голову", – пишуть в Мережі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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Раніше ми писали, що у Львові обвалилася стіна будинку – загинула людина.

Також ми повідомляли, що в центрі Києва 16 червня сталася НП – в одному з будинків на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б обвалився підлогу в квартирі. Як повідомили кореспонденту "Cьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА, є постраждалі.