У п'яному ДТП в Києві підозрюють суддю: подробиці справи

Зліва на знімку суддя, справа - момент ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі нові подробиці про суддю Світлану Колегаєву, ім'я якої фігурує в справі про нібито п'яному ДТП на столичній Оболоні. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", за даними патрульної поліції Києва на вулиці Прирічній Audi під керуванням жінки-водія вилетіло на тротуар і врізався в перешкоду.

"Під час спілкування з жінкою-водієм патрульні помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння, запропонували їй пройти огляд на "Драгер" (алкотестер – Авт.), але жінка відмовилася. Після цього вона погодилася пройти огляд у лікаря-нарколога. Практика показує, що результати цієї процедури стануть відомі через кілька днів", – розповів нам спікер патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

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Як розповіли нам в оточенні судді Світлани Колегаєвої, для своїх друзів Світлана – "прекрасна людина".

"Що стосується ДТП, під час якого Світлана була нібито п'яною – нехай це з'ясують правоохоронці. Особисто я не бачила її в нетверезому вигляді. Про її сім'ю можу сказати, що це середньостатистичні люди. На Прирічній знаходиться квартира їх батьків, будинок належить до старих будівель. Ніяких вілл, як пишуть в коментарях у них немає. Є хіба що дачний будинок", – розповіла нам одна зі знайомих Світлани Колегаєвої.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, Світлана Колегаєва працює суддею Деснянського райсуду Києва.

Також, згідно з цього держреєстру, в її судовій практиці є адмінсправи, де фігурують п'яниці. Наприклад, 12 січня нинішнього року вона розглядала справу, де п'яна невістка побилася зі своєю свекрухою. У цій справі Колегаєва винесла рішення повернути справу в поліцію, тому як воно було оформлено неналежним чином.

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В цей же день суддя Колегаєва розглядала ще одну адміністративну справу, де фігурував п'яний водій. Судом він був визнаний винним, але суддя розпорядилася закрити провадження у справі щодо порушника, тому як закінчився строк для покарання.

Нагадаємо, в Києві ввечері на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці