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У Мережі опублікували відео з місця аварії: вантажівка збила жінку

29 січня, 13:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жінку-пішохода госпіталізували

У Києві вантажівка збила жінку на пішохідному переході.

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Відео моменту аварії опублікувала пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Пригода сталася на вул. Метрологічній.

"MAN при повороті збив жінку на нерегульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, пішохода госпіталізували.

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Нагадаємо, в Києві масово викрадають Mitsubishi Outlander.

Також раніше поліцейські назвали ТОП-5 популярних серед викрадачів марок авто.

Відео: Сьогодні

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Київ аварія ДТП збили патрульна поліція

Джерело: Сьогодні

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