У Мережі опублікували відео з місця аварії: вантажівка збила жінку

У Києві вантажівка збила жінку на пішохідному переході.
Відео моменту аварії опублікувала пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.
Пригода сталася на вул. Метрологічній.
"MAN при повороті збив жінку на нерегульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.
За інформацією поліції, пішохода госпіталізували.
Нагадаємо, в Києві масово викрадають Mitsubishi Outlander.
Також раніше поліцейські назвали ТОП-5 популярних серед викрадачів марок авто.
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