У Мережі показали затоплену вулицю після дощу в Києві (фото)

На знімку - проспект Науки. Фото: Патрульна поліція/Telegram

У Києві увечері 6 липня пройшла сильна злива. Магістралі міста місцями затопило.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

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Наприклад, як у випадку на фото. Машини та громадський транспорт просто пливуть по воді.

Фото: Патрульна поліція / Telegram

"Підтоплення проїжджої частини на проспекті Науки, 102" , – пишуть в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в середу над Україною "зійдуться" циклон і антициклон. Завтра в Україні дощів стане набагато менше – в більшості областей буде сонячна і дуже спекотна погода – читайте докладніше.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощі і грози в Україні станом на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт. Найбільше сіл постраждало в Черкаській області – 16. А на днях сильні зливи із штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.