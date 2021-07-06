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У Мережі показали затоплену вулицю після дощу в Києві (фото)

6 липня 2021 20:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вода на висоту коліс автомобілів – фото опублікували в інтернеті

На знімку - проспект Науки. Фото: Патрульна поліція/Telegram

На знімку - проспект Науки. Фото: Патрульна поліція/Telegram

У Києві увечері 6 липня пройшла сильна злива. Магістралі міста місцями затопило.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

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Наприклад, як у випадку на фото. Машини та громадський транспорт просто пливуть по воді.

Фото: Патрульна поліція / Telegram

Фото: Патрульна поліція / Telegram

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"Підтоплення проїжджої частини на проспекті Науки, 102" , – пишуть в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в середу над Україною "зійдуться" циклон і антициклон. Завтра в Україні дощів стане набагато менше – в більшості областей буде сонячна і дуже спекотна погода – читайте докладніше.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощі і грози в Україні станом на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт. Найбільше сіл постраждало в Черкаській області – 16. А на днях сильні зливи із штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

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