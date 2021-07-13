За крок від самогубства: у Києві жінка спробувала викинутися з вікна (відео)

Господарка квартири вела себе дуже агресивно – її госпіталізували медики

Невдала самогубець залишилася жива завдяки копам. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві патрульні врятували жінку, яка ледь не вистрибнула з вікна. Водночас жінка поводилася агресивно, її довелося госпіталізувати.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Копи отримали виклик на вулицю Олександра Архипенка, де перехожа побачила у вікні 9-го поверху жінку, яка голосно кричала.

"Патрульні миттю прибули на місце та з'ясували квартиру, у якій перебувала вказана жінка. Двері до помешкання жінки були відчинені. Інспектори зайшли всередину й виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перехилившись назовні", – йдеться в повідомленні.

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Патрульні за руки затягли жінку в квартиру. Громадянка поводилася агресивно і лаялася.

"Інспектори викликали на місце спеціалізовану бригаду медиків, жінку шпиталізували. Про подію повідомили рідних", – додають у поліції.

Раніше ми писали, що в Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики служби швидкої допомоги.

Також нагадаємо, у Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки. Інцидент стався в Дніпровському районі.