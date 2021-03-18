У Шевченківському районі Києва стався вибух: є постраждалі (фото)

У Києві на вулиці Дегтярівській 17/18 стався вибух, є постраждалий.
Про це повідомляє КАРС в Facebook.
Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух.
"Чоловік, який в цей час займався зварюванням шпонового з'єднання, отримав опік обличчя другого ступеня", – йдеться в повідомленні.
На місце події прибули рятувальники Київської служби порятунку, а також ДСНС і обстежили територію.
"Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин на місці події було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду", – додають у відомстві.
Інформація була передана в аварійну газову службу. Зараз будівельні роботи припинені, на місці працює поліція.
Нагадаємо, днями в Бердянську Запорізької області стався вибух у квартирі . В результаті інциденту загинули дві людини. Тоді встановили, що вибухнув невідомий пристрій.
Крім того, в Києві відбувся вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк