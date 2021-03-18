У Шевченківському районі Києва стався вибух: є постраждалі (фото)

У Києві на вулиці Дегтярівській 17/18 стався вибух, є постраждалий.

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Про це повідомляє КАРС в Facebook.

Під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух.

"Чоловік, який в цей час займався зварюванням шпонового з'єднання, отримав опік обличчя другого ступеня", – йдеться в повідомленні.

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На місце події прибули рятувальники Київської служби порятунку, а також ДСНС і обстежили територію.

"Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин на місці події було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду", – додають у відомстві.

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Інформація була передана в аварійну газову службу. Зараз будівельні роботи припинені, на місці працює поліція.

Нагадаємо, днями в Бердянську Запорізької області стався вибух у квартирі . В результаті інциденту загинули дві людини. Тоді встановили, що вибухнув невідомий пристрій.

Крім того, в Києві відбувся вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна .

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