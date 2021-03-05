У Солом'янському районі Києва невідомі обстріляли автомобілі

Поки відомо про три пошкоджені авто

У Києві біля Національного авіаційного університету (НАУ) на проспекті Любомира Гузара невідомі стріляли по припаркованих автомобілях.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Невідомі стріляли по вікнах припаркованих автомобілів. Поки відомо про три пошкоджені авто.

"На щастя, жертв і постраждалих серед людей немає", – йдеться в повідомленні.

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Зараз правоохоронці розшукують озброєних злочинців.

Раніше ми писали, що в столиці в Голосіївському районі сталася стрілянина. Один кум прийшов в гості до іншого, вони розпивали спиртні напої. Майже опівночі між ними почався конфлікт, що закінчився хаотичною стріляниною з травматичної зброї.

Нагадаємо, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.

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