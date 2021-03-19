У Солом'янському районі Києва пожежа: горить гуртожиток (відео)

На вулиці Освіти в Києві сталася пожежа. Загорівся гуртожиток КНУБА. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", з будівлі евакуювали людей.
Як пишуть у Мережі, пожежникам було складно доїхати до місця події через ярмарок, який проходив неподалік.
"Загорілася одна з кімнат на третьому поверсі гуртожитку. Полум'я вже локалізовано. Площа загоряння 30 квадратних метрів. Чекаємо, коли полум'я загасять. Пожежники евакуювали з палаючої будівлі шість людей. Їх спускали з третього поверху по висувній драбині", – розповіли в ДСНС Києва. Причини загоряння встановлюватимуть поліцейські.
Як стало відомо пізніше, на місці події було залучено чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу підрозділів.
"Жертв і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні ДСНС.
Причину виникнення пожежі встановить слідство.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області сталася пожежа в двоповерховій лікарні, з будівлі було евакуйовано 23 людини.
Крім того, в Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. В результаті постраждали двоє людей, їх госпіталізували.
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