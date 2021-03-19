Русский
$ 27,68
32,98
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Солом'янському районі Києва пожежа: горить гуртожиток (відео)

19 березня, 15:21

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Пожежа на третьому поверсі будівлі

На вулиці Освіти в Києві сталася пожежа. Загорівся гуртожиток КНУБА. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", з будівлі евакуювали людей.

Реклама

Як пишуть у Мережі, пожежникам було складно доїхати до місця події через ярмарок, який проходив неподалік.

"Загорілася одна з кімнат на третьому поверсі гуртожитку. Полум'я вже локалізовано. Площа загоряння 30 квадратних метрів. Чекаємо, коли полум'я загасять. Пожежники евакуювали з палаючої будівлі шість людей. Їх спускали з третього поверху по висувній драбині", – розповіли в ДСНС Києва. Причини загоряння встановлюватимуть поліцейські.

Як стало відомо пізніше, на місці події було залучено чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 людей особового складу підрозділів.

Реклама

"Жертв і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області сталася пожежа в двоповерховій лікарні, з будівлі було евакуйовано 23 людини.

Реклама

Крім того, в Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. В результаті постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ рятувальники гуртожиток пожежа ДСНС Солом'янський район

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиці
У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиціНадзвичайні події
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)Надзвичайні події
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)Надзвичайні події
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)Надзвичайні події
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)Надзвичайні події
У Києві
У Києві "замінували" сім станцій метро (оновлено)Транспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти