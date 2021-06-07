У Солом'янському районі Києва забудовник зливає нечистоти прямо на тротуар (фото)

У Києві забудовник зливає нечистоти на тротуар. Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ
У Солом'янському районі Києва забудовник "Київміськбуд" відвів трубу з нечистотами прямо на тротуар. Тепер жителі змушені ходити проїжджою частиною.
Про це повідомляє LOS SOLOMAS в Telegram .
Це сталося на вулиці Миколи Шепелєва.
"Благоустрій Солом'янського району проблеми не бачить", – пишуть у повідомленні.
Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ/Telegram
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Відзначимо, що як повідомляють в Мережі, в минулому році, цей же забудовник при прокладці комунікацій, повністю зруйнував тротуар на протилежній частині вулиці.
"Благоустрій досі не відновлено" , – скаржаться місцеві.
Раніше ми писали, що в столичному озері риба "зварилася" через гарячих нечистот, які зливають у водойму.