У Солом'янському районі Києва забудовник зливає нечистоти прямо на тротуар (фото)

У минулому році був повністю зруйнований тротуар з протилежного боку вулиці

У Києві забудовник зливає нечистоти на тротуар. Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ

У Солом'янському районі Києва забудовник "Київміськбуд" відвів трубу з нечистотами прямо на тротуар. Тепер жителі змушені ходити проїжджою частиною.

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Про це повідомляє LOS SOLOMAS в Telegram .

Це сталося на вулиці Миколи Шепелєва.

"Благоустрій Солом'янського району проблеми не бачить", – пишуть у повідомленні.

Реклама Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ/Telegram

Відзначимо, що як повідомляють в Мережі, в минулому році, цей же забудовник при прокладці комунікацій, повністю зруйнував тротуар на протилежній частині вулиці.

"Благоустрій досі не відновлено" , – скаржаться місцеві.

Раніше ми писали, що в столичному озері риба "зварилася" через гарячих нечистот, які зливають у водойму.