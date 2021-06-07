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У Солом'янському районі Києва забудовник зливає нечистоти прямо на тротуар (фото)

7 червня, 15:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У минулому році був повністю зруйнований тротуар з протилежного боку вулиці

У Києві забудовник зливає нечистоти на тротуар. Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ

У Києві забудовник зливає нечистоти на тротуар. Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ

У Солом'янському районі Києва забудовник "Київміськбуд" відвів трубу з нечистотами прямо на тротуар. Тепер жителі змушені ходити проїжджою частиною.

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Про це повідомляє LOS SOLOMAS в Telegram .

Це сталося на вулиці Миколи Шепелєва.

"Благоустрій Солом'янського району проблеми не бачить", – пишуть у повідомленні.

Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ/Telegram
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Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ/Telegram

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Відзначимо, що як повідомляють в Мережі, в минулому році, цей же забудовник при прокладці комунікацій, повністю зруйнував тротуар на протилежній частині вулиці.

"Благоустрій досі не відновлено" , – скаржаться місцеві.

Раніше ми писали, що в столичному озері риба "зварилася" через гарячих нечистот, які зливають у водойму.

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