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У венах холоне кров. У Києві Mercedes переїхав качку з каченятами (відео)

11 червня 2021 17:56

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Попередньо відомо, що за кермом позашляховика була жінка – що стало причиною такої поведінки з'ясують правоохоронці

В Киеве внедорожник переехал утят

В Киеве внедорожник переехал утят / Фото: скриншот

У Києві стався кричущий випадок на одній з вулиць міста водій Mercedes переїхав качку з каченятами, яка переходила жваву магістраль. В результаті наїзду двоє каченят були безжально розчавлені колесами.

Перелякана качка полетіла в бік, а пташенята купкою обступили тіла загиблих побратимів.

Від відео просто холоне кров у венах. На ньому видно, що автомобіль рухається на мінімальній швидкості. Водій міг спокійно загальмувати і дати каченятам з мамою перейти дорогу, на жаль, він цього не зробив.

"Пі**рас!", – кричали йому інші водії і сигналили в клаксони.

Як з'ясував сайт "Сегодня" з власних джерел, попередньо НП сталася на Окружній дорозі.

Автомобіль з такими номерними знаками сьогодні на вулицях Києва не був помічений. Швидше за все наїзд на качок стався вчора.

Попередньо за кермом Mercedes була жінка. Можливо, вона відволіклася на мобільний телефон або просто не помітила качечок. Причина такої поведінки стане відома, коли автомобіль зупинять співробітники поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Чернівцях хлопець стріляв по бездомних собаках зі зброї. Зараз волонтери шукають порушника.

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