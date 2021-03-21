У Вишневому під Києвом вибухнула маршрутка (відео)

У передмісті Києва Вишневому пізно ввечері в неділю, 21 березня, вибухнула і повністю вигоріла маршрутка.

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Про це повідомляє "ДТП.kiev" у Telegram.

За словами очевидців, спочатку був сильний хлопок, потім відразу почалася пожежа і маршрутка згоріла повністю.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місці працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Причини вибуху і пожежі встановлюються.

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Нагадаємо, 16 березня стався вибух у Боярці під Києвом. Вибуховою хвилею пошкодило трансформатор, лінії електропередач, 4 машини, вікна та паркани 5 найближчих будинків, на місці вибуху утворилася воронка.

Ми також повідомляли, що в Києві стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна.

А в Бердянську Запорізької області в результаті вибуху невідомого пристрою в квартирі загинули двоє людей.

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