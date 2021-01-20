У житловому будинку в Києві стався вибух (фото, відео)

У будинку були ремонтники, які проводили зварювальні роботи

У житловому будинку в Києві стався вибух.

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Про це повідомляють ЗМІ 20 січня.

Попередньо відомо, що вибух стався на вулиці Курнатовського, 26, на третьому поверсі будинку.

У будинку були ремонтники, які проводили зварювальні роботи. Про потерпілих не повідомляється.

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Зважаючи на фотографії з місця інциденту, вибух був досить потужним.

Ударна хвиля вибила віконні шибки в квартирі.

На місці працюють спецслужби.

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Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках загинули три людини.

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області вибухнула граната, кілька осіб отримали важкі поранення.

Дивіться відео вибуху газопроводу в Лубнах:

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