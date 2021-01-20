Русский
$ 28,15
34,16
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У житловому будинку в Києві стався вибух (фото, відео)

20 січня, 12:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У будинку були ремонтники, які проводили зварювальні роботи

У житловому будинку в Києві стався вибух.

Реклама

Про це повідомляють ЗМІ 20 січня.

Попередньо відомо, що вибух стався на вулиці Курнатовського, 26, на третьому поверсі будинку.



У будинку були ремонтники, які проводили зварювальні роботи. Про потерпілих не повідомляється.

Реклама

Зважаючи на фотографії з місця інциденту, вибух був досить потужним.

В тренді
У Києві на Будинку культури з'явилися прапори "ДНР" (фото)

Ударна хвиля вибила віконні шибки в квартирі.

На місці працюють спецслужби.

Реклама

Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках загинули три людини.

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області вибухнула граната, кілька осіб отримали важкі поранення.

Дивіться відео вибуху газопроводу в Лубнах:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ Київ вибух багатоповерхівка ремонтники

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві масово викрадають Outlander: чому саме її
У Києві масово викрадають Outlander: чому саме їїНадзвичайні події
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)Україна
У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)
У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)Надзвичайні події
У центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів (фото)
У центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів (фото)Транспорт
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонів
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонівНадзвичайні події
В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий (фото)
В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти