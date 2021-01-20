У житловому будинку в Києві стався вибух (фото, відео)

У житловому будинку в Києві стався вибух.
Про це повідомляють ЗМІ 20 січня.
Попередньо відомо, що вибух стався на вулиці Курнатовського, 26, на третьому поверсі будинку.
У будинку були ремонтники, які проводили зварювальні роботи. Про потерпілих не повідомляється.
Зважаючи на фотографії з місця інциденту, вибух був досить потужним.
Ударна хвиля вибила віконні шибки в квартирі.
На місці працюють спецслужби.
Нагадаємо, раніше внаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках загинули три людини.
Також ми повідомляли, що у Вінницькій області вибухнула граната, кілька осіб отримали важкі поранення.
Дивіться відео вибуху газопроводу в Лубнах:
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