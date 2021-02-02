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Вандали знищили скульптуру балерини в Києві (фото)

2 лютого, 09:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки невідомо чи можлива реставрація

У Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили скульптуру балерини розбиту на тротуарі.

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Про це повідомляють на сторінці Скульптор Скритуцький в Facebook.

Чоловік і дружина передали залишки скульптури в майстерню автора.

"Ми дуже вдячні "сусідам балерини" за небайдуже ставлення до скульптури", – йдеться в повідомленні.

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Поки невідомо чи можлива реставрація. Швидше за все вона постраждала від рук вандалів.

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Так виглядала скульптура до знищення. Сподіваємося, що її зможуть відновити.

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Нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

Раніше вандали знову познущалися над стародавніми стінами Національного заповідника "Софія Київська". На них знову з'явилися мистецтва невідомих.

Дивіться сюжет – на Полтавщині вандали викорчували дерева:

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Київ вандали скульптура балерина

Джерело: Сьогодні

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