Вандали знищили скульптуру балерини в Києві (фото)

У Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили скульптуру балерини розбиту на тротуарі.
Про це повідомляють на сторінці Скульптор Скритуцький в Facebook.
Чоловік і дружина передали залишки скульптури в майстерню автора.
"Ми дуже вдячні "сусідам балерини" за небайдуже ставлення до скульптури", – йдеться в повідомленні.
Поки невідомо чи можлива реставрація. Швидше за все вона постраждала від рук вандалів.
Так виглядала скульптура до знищення. Сподіваємося, що її зможуть відновити.
Нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".
Раніше вандали знову познущалися над стародавніми стінами Національного заповідника "Софія Київська". На них знову з'явилися мистецтва невідомих.
Дивіться сюжет – на Полтавщині вандали викорчували дерева:
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