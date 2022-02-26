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Васильків – наш! Бій під Києвом закінчився перемогою ЗСУ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 лютого, 07:56
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На місто скидали численний десант окупантів
У Василькові всю ніч точилися бої
У Василькові всю ніч точилися бої / Фото: Колаж: Сьогодні

Штурм російськими військовими Василькова Київської області, який тривав усю ніч, закінчився перемогою ЗСУ.

Про це повідомляє мер міста Наталія Баласинович в Facebook.

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На вулиці Декабристів у місті велися запеклі бої, але наші 40-а та 138-а бригади вистояли.

"Зараз закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо, і наша страшна ніч добігла кінця", – сказала голова міста.

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За її словами, на місто скидали численний десант окупантів.

"Ми у себе вдома, наші воїни у себе вдома. Сталося все, як мало статися", – додала мер.

Росіяни у формі копів розстріляли бійців під Васильковим

Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, підїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців. Про це повідомляє УП із посиланням на джерело у командуванні ЗСУ.

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"Окупаційні ДРГ використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 із російськими десантниками", – сказав джерело.

Зазначається, що окупанти приїхали на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП та таким чином відвернули увагу. А тим часом з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.

Ситуація у Київській області

Вночі у столиці та області погіршується обстановка – доки ворожий десант намагався висадитися у Василькові, у столиці російські війська атакували ТЕЦ-6.

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.

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