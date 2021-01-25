"Вхід у Нарнію": у Києві провалився асфальт (фото)

Яма з'явилася через прорив труби з холодною водою

У Києві в Солом'янському районі, біля зупинки Білгородська провалився асфальт.

Реклама

Про це повідомляє LOS SOLOMAS в Telegram.

НП подія сталася на проспекті Лобановського.

"Вхід у Нарнію. Заявку на 1551 відправили", – написали в повідомленні.

Реклама

У "Київавтодор" відповіли "Сьогодні", що яма з'явилася через прорив труби з холодною водою.

В тренді В урядовому кварталі затримали чоловіка зі зброєю (фото)

На місці вже працюють співробітники "Київводоканалу". Робочі проводять розриття, щоб замінити прорвану трубу і ліквідувати аварію на водопроводі.

Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: автомобіль, який був припаркований біля одного з будинків, буквально провалився під землю.

Реклама

Також ми писали, як в Одесі через прорив труби з'явилася величезна яма.

Дивіться сюжет – на Буковині стелили асфальт в воду:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама