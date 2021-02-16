Відео дня: нацгвардійці влаштували масову "бійку" в центрі Києва

Керівництво МВС заявило, що хлопці просто дуріли, ніхто травм не отримав

У мережі з'явилося відео нібито бійки десятка нацгвардійців, які в центрі Києва охороняли протестуючих ФОПів.

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На ньому видно, як шестеро бійців Нацгвардії розмахують руками і завдають одне одному ударів кулаками. Можна помітити, як одні з них зі спини шарпають інших за світловідбиваючі жилети. Трохи пізніше до них рішучим кроком прямують ще три людини у формі, які намагаються розвести суперників.

В якийсь момент один з тих, хто розмахував руками, намагається відбігти на кілька метрів, потім повертається до групи товаришів по службі, послизаються і падає на сніг, після чого кілька чоловік завдають йому два-три удари ногами по корпусу. Після цього нацгвардійцю допомагають піднятися.

У коментарі ЗМІ заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що хлопці просто дуріли, ніхто травм не отримав.

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Раніше сайт "Сьогодні" показав відео, як у Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.

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Також розповідалося, що в Києві на Оболоні і на Кільцевій дорозі водії влаштували бійки на проїжджій частині.

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