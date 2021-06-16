Відео дня. По Києву гуляв голий чоловік

Чоловік зовсім був без одягу і прогулювався по дорозі

Голий чоловік йшов по дорозі. Фото: скрін

У Києві сьогодні, 16 червня, був помічений голий чоловік, який ішов по вулиці. Що змусило чоловіка так себе поводити – невідомо.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі Троєщина.

Очевидці помітили чоловіка, проїжджаючи по автобусному маршруту №79.

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"Ось ще відео про голого мужика, тільки тут він бігав біля села "Троєщина", – пишуть у Мережі.

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Раніше ми писали, що гола дівчина заблокувала рух у центрі Мукачева.

Як повідомлялося раніше, в мікрорайоні Соляні в Миколаєві помітили напівголого чоловіка, який перебирався з даху однієї багатоповерхівки на іншу по дроту.