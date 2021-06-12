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Відео дня. У Києві гігантська опора впала як підкошена

12 червня 2021 15:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Аварія сталася вранці у Деснянському районі – через ДТП рух на дорозі був ускладнений

Патрульна поліція опублікувала відео з моментом падіння опори лінії електромереж на Пуховській в Деснянському районі.

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На кадрах видно, що гігантська опора впала майже миттєво.

Як з’ясувалося, в ДТП брало участь дві вантажівки – "КамАЗ" буксирував "ГАЗ-66". І буксирував за допомогою жорсткого зчеплення – коли використовується труба, а не трос.

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"Зламалась ця труба і некерований автомобіль полетів на електроопору, таранив її, і вона впала. В цей момент в кабіні вантажівки нікого не було. Обійшлося без постраждалих", – розповіли нам в патрульної поліції Києва.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобілі Volkswagen. Авто зіткнулися лоб в лоб. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.

Також нагадаємо, в Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і ВАЗ зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїзну частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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