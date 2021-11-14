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Відео дня. У Києві з'явився новий "фонтан" на дорозі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
14 листопада, 15:00
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Прорив стався у Дніпровському районі Києва
У Києві з'явився новий "фонтан"
У Києві з'явився новий "фонтан" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на території ЖК "Каховська" у Дніпровському районі прорвало трубу.

Про це пише "Київ Оперативний".

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"Новий фонтан утворився в ЖК "Каховська", – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутися до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

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  • оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");
  • зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

Раніше ми писали:

  • У Києві 14 жовтня, прорвало водопровід на вулиці Юрія Литвинського, 65. У результаті каламутна рідина заповнила проїжджу частину, з десяток авто по колеса опинилися у багнюці.
  • У Києві 29 жовтня на вулиці Скляренка стався прорив теплотраси. Очевидці зафіксували НП на камеру.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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