Відео дня. У Києві охочі вакцинуватися побилися за щеплення

У Києві в останній день перед запровадженням "червоної зони" українці побилися у черзі на щеплення проти коронавірусу. Бійка сталася за кілька хвилин до закриття центру вакцинації.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Магнолія ТВ".
"Вакцинація в останній момент", – написали у публікації під відео.
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На записі видно, що біля входу до центру вакцинації стоїть натовп із охочих отримати щеплення. А серед людей б'ються дві жінки та двоє чоловіків. Жінки хапали за волосся і штовхали одна одну, тим часом чоловік повалив свого суперника на підлогу.
На ще одному відео видно, що охочих отримати щеплення дуже багато.
Київ на порозі "червоної зони"
У Києві з 1 листопада посилили правила карантину. У зв'язку з цим змінилися правила перевезень. Тепер мешканцям столиці потрібно мати сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест, щоб їздити транспортом чи відвідувати заклади.
Що заборонено невакцинованим у "червоній зоні"?
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Нові обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без зазначених дозвільних документів.