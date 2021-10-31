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Відео дня. У Києві охочі вакцинуватися побилися за щеплення

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
31 жовтня, 22:06
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У столиці у черзі на вакцинацію сталася бійка – що відомо
У Києві сталася бійка у черзі за вакциною
У Києві сталася бійка у черзі за вакциною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в останній день перед запровадженням "червоної зони" українці побилися у черзі на щеплення проти коронавірусу. Бійка сталася за кілька хвилин до закриття центру вакцинації.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Магнолія ТВ".

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"Вакцинація в останній момент", – написали у публікації під відео.

На записі видно, що біля входу до центру вакцинації стоїть натовп із охочих отримати щеплення. А серед людей б'ються дві жінки та двоє чоловіків. Жінки хапали за волосся і штовхали одна одну, тим часом чоловік повалив свого суперника на підлогу.

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На ще одному відео видно, що охочих отримати щеплення дуже багато.

Київ на порозі "червоної зони"

У Києві з 1 листопада посилили правила карантину. У зв'язку з цим змінилися правила перевезень. Тепер мешканцям столиці потрібно мати сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест, щоб їздити транспортом чи відвідувати заклади.

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Що заборонено невакцинованим у "червоній зоні"?

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Нові обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без зазначених дозвільних документів.

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