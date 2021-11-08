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Відео дня. У Києві жінка без маски погрожувала працівниці аптеки

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 18:24
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Конфлікт між жінками виник після того, як відвідувачку аптеки попросили вдягнути маску
В аптеці у Києві влаштували скандал через відсутність маски.
В аптеці у Києві влаштували скандал через відсутність маски. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розгорівся черговий скандал через вимоги носити маски у громадських місцях. В одній із аптек жінка почала відкрито загрожувати фармацевту після зауваження про відсутність маски.

Про це повідомляє Telegram-канал. "Україна в шоці".

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Спочатку вона назвала робітницю аптеки неосвіченою, а потім пообіцяла, що "її там більше не буде".

Правоохоронці вже знають про ситуацію.

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У Києві щосили порушують карантин

Минулої доби поліція в Києві провела 410 перевірок порушень правил адаптивного карантину. Правоохоронці виявили багато порушень.

Поліція перевірила 238 об’єктів господарської діяльності. Результат:

  • склали 5 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП).

Також перевірили 172 громадські транспортні засоби:

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  • склали 3 адміністративні протоколи (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП);
  • винесли 102 адміністративні постанови (ч. 2 ст. 44-3 КУпАП).

Скільки ще триватиме масковий режим

Скасування маскового режиму в Україні поки що не планують. Українці носитимуть маски до завершення пандемії коронавірусу.

Головний санлікар Ігор Кузін наголосив, що маски є ефективним профілактичним засобом від усієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", – зазначив він.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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