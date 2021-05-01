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Суд заарештував винуватця ДТП в центрі Києва, в якому загинула 18-річна дівчина

1 травня, 15:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водія іномарки взяли під варту на 60 діб

Винуватця смертельного ДТП на вулиці Лесі Українки взяли під варту без можливості внесення застави.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури і взяв під варту терміном на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який в ніч на 1 травня скоїв ДТП зі смертельними наслідками в центрі Києва. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

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"Водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора", – йдеться в повідомленні.

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В результаті аварії 18-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, а водій і ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

Водія Infiniti затримали в порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Зараз встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.

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Крім того, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.

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