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Замість благословення. У Києві єпископ побив жінку (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 жовтня, 19:43
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У Києві православний єпископ Андріан побив жінку. Як виявилося, конфлікт між сусідами стався через гавкіт собаки.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

Як розповіла киянка Іванна Бережна, сусід-єпископ бив та обзивав її нецензурними словами.

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"Я навіть не встигла йому відповісти. Навіть рефлекторне здавання не змогло дати. Так було злякано. Все сталося несподівано", – розповіла Іванна Бережна.

Через що конфлікт

За її словами, конфлікт виник через її собаку, на гавкіт якого розлютився єпископ ПЦУ.

Також йому не сподобалася російська мова, якою говорила жінка. Єпископ не вибачився перед жінкою.

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У поліції відкрили кримінальне провадження.

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