Замість благословення. У Києві єпископ побив жінку (відео)

У поліції "подвиги" священнослужителя помітили та відкрили кримінальне провадження

У Києві православний єпископ Андріан побив жінку. Як виявилося, конфлікт між сусідами стався через гавкіт собаки.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.



Як розповіла киянка Іванна Бережна, сусід-єпископ бив та обзивав її нецензурними словами.

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Через що конфлікт

"Я навіть не встигла йому відповісти. Навіть рефлекторне здавання не змогло дати. Так було злякано. Все сталося несподівано", – розповіла Іванна Бережна.

За її словами, конфлікт виник через її собаку, на гавкіт якого розлютився єпископ ПЦУ.

Також йому не сподобалася російська мова, якою говорила жінка. Єпископ не вибачився перед жінкою.

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У поліції відкрили кримінальне провадження.

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