Раптово озвірів. У Києві чоловік трощив банкомат, стрибав по машинам і бив перехожих (відео)

На вулиці Бориспільській 28 травня чоловік стоячи біля банкомату – раптово озвірів. Невідомий почав з усієї дурі ногами бити банкомат.

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При чому поруч проходили жінки, стояли діти. Але чоловіка це явно не бентежило, він вискочив на капот припаркованого біля супермаркету автомобіля і залишив на ньому пристойну вм'ятину.

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Далі він почав знову "бити" банкомат. Після цього "спортсмен" пішов, але по дорозі вдарив в голову перехожого.

У поліції Києва нам повідомили, що на місце НП перехожі викликали правоохоронців.

"Патрульні не виявили там чоловіка, який скоїв правопорушення. Потім на вулицю Бориспільську прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце події, правопорушення належним чином задокументовано. Зараз проводиться перевірка, вилучається відео з камер відеоспостереження. Це допоможе встановити особу чоловіка", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

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