Раптом вибігла на дорогу: на Київщині маршрутка збила 11-річну дівчинку (фото)

У Білій Церкві (Київська область) сталася ДТП. Маршрутка збила 11-річну дівчинку.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.
Інцидент стався на вулиці Грибоєдова.
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"Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження, вона госпіталізована до Білоцерківської обласної дитячої лікарні", – йдеться у повідомленні.
За словами 56-річного водія, дитина раптово вибігла на регульований пішохідний перехід, не дочекавшись сигналу світлофора.
"За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя", – додають у поліції.
З пасажирів маршрутки ніхто не постраждав.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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