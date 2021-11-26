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Раптом вибігла на дорогу: на Київщині маршрутка збила 11-річну дівчинку (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 листопада, 16:35
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За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя
У Білій церкві дитина потрапила під колеса маршрутки
У Білій церкві дитина потрапила під колеса маршрутки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білій Церкві (Київська область) сталася ДТП. Маршрутка збила 11-річну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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Інцидент стався на вулиці Грибоєдова.

"Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження, вона госпіталізована до Білоцерківської обласної дитячої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Дитину госпіталізували до лікарні
Дитину госпіталізували до лікарні / Фото: Нацполиция

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За словами 56-річного водія, дитина раптово вибігла на регульований пішохідний перехід, не дочекавшись сигналу світлофора.

"За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя", – додають у поліції.

Поліція розслідує деталі НП
Поліція розслідує деталі НП / Фото: Нацполиция

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З пасажирів маршрутки ніхто не постраждав.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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