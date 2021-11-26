Раптом вибігла на дорогу: на Київщині маршрутка збила 11-річну дівчинку (фото)

За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя

У Білій церкві дитина потрапила під колеса маршрутки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білій Церкві (Київська область) сталася ДТП. Маршрутка збила 11-річну дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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Інцидент стався на вулиці Грибоєдова.

"Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження, вона госпіталізована до Білоцерківської обласної дитячої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Дитину госпіталізували до лікарні / Фото: Нацполиция

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За словами 56-річного водія, дитина раптово вибігла на регульований пішохідний перехід, не дочекавшись сигналу світлофора.

"За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя", – додають у поліції.

Поліція розслідує деталі НП / Фото: Нацполиция

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З пасажирів маршрутки ніхто не постраждав.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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