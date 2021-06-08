Під час сімейного застілля: в Київській області чоловік підпалив свою дружину (фото)

Сімейна пара посварилася, чоловік не витримав образ на свою адресу і вирішив помститися

Чоловік підпалив свою дружину. Фото: Нацполіція / Facebook

У Київській області повідомили про підозру чоловікові, який підпалив свою дружину. Між подружжям виникла сварка, в результаті якої сталося непоправне.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

НП подія сталася в селі Юхни Миронівської міської ТГ під час сімейного застілля. Того вечора чоловік разом з дружиною вдома вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка.

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"Не витримавши образливих слів у свій бік, потерпіла вигнала чоловіка з його ж власного будинку. Обурений господар оселі почав залякувати дружину та погрожувати підпалом будинку. Потім 61-річний чоловік приніс із підсобного приміщення пластикову пляшку з пальним, ємністю майже 1 літр, вилив бензин на дружину та підпалив. В результаті протиправних дій, відбулося загорання підлоги, одягу та тіла потерпілої", – пишуть в повідомленні.

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55-річна жінка вибігла у двір і самостійно погасила вогонь. Постраждалу з термічними опіками I-III ступенів госпіталізовано до міської лікарні.

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А палія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Всі речові докази вилучено.

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