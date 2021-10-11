Водія Hummer, який збив на смерть дитину в Києві, знову повернули в СІЗО

Його заарештували до 9 грудня 2021 року без альтернативного запобіжного заходу

Злочинець знову у СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд знову взяв під варту водія Hummer Кирила Островського, який у 2018 році збив на смерть 10-річну дівчинку на бульварі Лесі Українки в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

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Злочинець знову за ґ ратами

Раніше Кирило Островський вийшов із СІЗО, оскільки суддя Печерського райсуду Крістіна Константінова не продовжила йому запобіжний захід, строк якого закінчувався 5 жовтня.

11 жовтня стало відомо, що за клопотанням прокуратури зловмисник знову заарештований до 9 грудня 2021 року без альтернативного запобіжного заходу.

Що інкримінують злочинцеві і який строк йому загрожує?

Зловмиснику інкримінують ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

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За смертельну аварію Островському загрожує до восьми років позбавлення волі.

Кирило Островський тепер на свободі. Фото: Інформатор

Всі подробиці ДТП

У Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку.

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Стало відомо, що автомобіль Hummer належить не Кирилу Островському, який був за кермом, а іншій особі, особу власника встановлено.

10-річна дівчинка, яку пізно ввечері на столичному бульварі Лесі Українки на смерть збив "Хаммер", приїхала до Києва в гості з Росії.

Дівчинка разом з мамою і братом приїхала з Москви в гості до родичів. Під час НП поруч з нею були і мати, і брат, але вони не постраждали.

Водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки, які мали бути в достатній кількості для здійснення порівняльного дослідження і забезпечення безсумнівності їхнього походження від особи підозрюваного, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їхній примусовий відбір.

Скандальній київській судді подарували квартиру за 1,5 мільйони

Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова, яка відпустила на свободу Кирила Островського, що скоїв у 2018 році смертельну ДТП в Києві, задавивши дитину, отримала в подарунок квартиру у столиці за 1,5 млн гривень.

Крістіна Константінова задекларувала подарунок у вигляді квартири, площею 149,3 кв. м. від громадянки Олени Константінової. Вартість подарунка становить 1 521 148 гривень. До речі, суддя задекларувала такий подарунок у червні.

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